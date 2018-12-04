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Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi yakalandı
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen N.Ö, E.E. ve S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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