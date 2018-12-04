Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen 6 muvazzaf asker ile KHK ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.