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İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında muvazzafların bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında muvazzafların bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı
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