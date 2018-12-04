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Başkent'te mühendis ve özel eğitim çalışanı 38 FETÖ gözaltısı
Aralarında mühendis ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de bulunduğu, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişinin arasında, mühendis ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler bulunuyor.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 28'ini gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlıların, ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğerler şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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