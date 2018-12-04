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Asker, polis, öğretmen, zabit katibi ve doktor olan 13 FETÖ gözaltısı
Asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı
Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen, aralarında asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da bulunduğu 13 kişi yakalanmıştır. Bu kişiler hakkında adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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