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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
ByLock kullandıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı
Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya, Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, 4'ünün ise arandığı belirtildi.
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