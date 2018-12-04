Adana'da 4 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğünce, Fethullahçı Terör Örgütü'nün asker mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 39 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu 'mahrem imamlar' tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek, şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 10'u hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edildi. Haklarında işlem yapılamayan 17'si muvazzaf, 12'si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde Kayseri merkezli olmak üzere, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla, Mardin illerinde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Bu operasyonlarda Adana'dan 4 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayseri'ye gönderildi.

Operasyon kapsamında ise şu ana kadar 52 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.