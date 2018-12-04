Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 4 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Ankara'da örgütün "emniyet mahrem hizmetler yapılanmasında" olduğu değerlendirilen İsmail Ç. ile eşi Yasemin Ç. yakalandı.

Haklarında Ankara'daki mahkemelerce yakalama kararı verilen şüphelilerin ikişer ByLock kaydı bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin aynı mahalledeki bir başka adrese düzenledikleri operasyonda ise örgütün "Ağrı il eğitim danışmanı" ve "askeri mahrem yapı" içerisinde olduğu şeklinde bilgiler bulunan Semih T. ile eşi Ayşe T. de gözaltına alındı.

Haklarında Erzincan'daki mahkemelerce yakalama kararı olan şüphelilerden Semih T'nin 4, Ayşe T'nin de bir ByLock kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların Bank Asya'da hesabı ve örgüte müzahir şirketlerde SGK kayıtları olduğu da öğrenildi.

Recep Bilek