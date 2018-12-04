|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'nün 'A5' kategorindeki eski komisere hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde bulunan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "A5" kategorisinde yer alan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz Yalçındağ ile avukatı katıldı.
Sanık Yalçındağ, ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Yalçındağ'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
Bu haber 7,463 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR