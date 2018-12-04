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Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda edecek

Memurlar.net olarak Çin, Kırgızistan ve İran gezisinde eşlik ettiğimiz TBMM Başkanı Binali Yıldırım'in adaylığına dair kulis bilgileri şu şekilde...
04 Aralık 2018 17:20
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Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda edecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday olması halinde kanunda bir yasaklama olmadığı için TBMM Başkanlığından istifa etmeyeceği belirtiliyordu. Ancak bizim izlenimlerimiz farklı...

Edip Üzen/ Memurlar.net

Binali Yıldırım ile Çin Seddi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Memurlar.net'in de yer aldığı 5 günlük seyahatin ilk durağı olan Çin'deyiz. Çin'den sonraki durak Kırgızistan ve İran.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım resmi görüşmelerin ardından ilk olarak BOE teknoloji firmasını ziyaret ettik. 10 çalışanla üç büyük firmaya ekran üretiliyor. BOE dünyanın önde gelen fuarlarından İFA 2018'de ürün ve teknoloji ödülü almış. 10 çalışan ile Sony, Huwaei ve Samsung'un ekranları üretiliyor. İçeride neredeyse hiç kimse yok. İşleri tamamen robotlar yapıyor.

800 yılda yapılan Çin Seddi TBMM Başkanı ile 800 yılda (m.ö 200-m.s600)tamamlaman Çin seddinin uzunluğu 8 bin kilometre tabi sadece kısa bir bölgesini rehberler eşliğinde gezme fırsatı bulduk. Çin seddinin hepsini gezmek mümkün değil.

Ardından devasa bir yer olan yasak şehri gezip Türk hamamına uğradık. Yalnız Türk hamamı şuan kullanımda değil.

Yıldırım, TBMM başkanlığına veda mı eriyor?

Aldığımız intibaa Yıldırım'ın TBMM başkanlığına veda edeceği ama bunun net cevabını sizler için alıp duyuracağız.

Bu arada Yıldırım, TBMM başkanlığına veda edecek ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi bütçe görüşmelerinden sonra bu veda olacak. Yıldırım, bütçe görüşmelerini yürütecek. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini sorduğumuz Yıldırım "Doğrudur" dedi.... Bu durumda İstanbul adayı 22 Aralık'tan sonra açıklanacak

Yıldırım TBMM başkanlığına veda edince en yaşlı başkanvekili, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek.

O da MHP'den TBMM başkanvekili seçilen Celal Adan

Memurlar.Net - Özel

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