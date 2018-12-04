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ByLock kullandığı tespit edilen kadın teslim oldu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen bir kadın, savcıya teslim oldu.
04 Aralık 2018 19:17
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ByLock kullandığı tespit edilen kadın teslim oldu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen bir kadın, savcıya teslim oldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen, adliye önünde yapılan FETÖ'nün protesto gösterisine katılan, Bank Asya'da hesabı olduğu ileri sürülen M.O. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine giderek savcıya teslim oldu.

M.Ö. savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Sonra Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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