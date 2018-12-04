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FETÖ sanığı 442 bin doları yastığına saklamış

Halil K.: - "(Yastıkta sakladıkları 442 bin dolar) Şahsıma ait paralar yastıkların içerisindeydi. İyi bir fizikçiyim, 20 yıldır özel ders veriyorum. 4-5 tane arsa, otel sattım. Bu para benim birikimimdir. Burdur Gölhisar'daki eve hırsız girince yanıma aldım. Ele geçen riyal ve dirhemler umreden kalma paralardır"
04 Aralık 2018 20:24
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FETÖ sanığı 442 bin doları yastığına saklamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeni yapılanmasını organize ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ile aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eşinin yargılanmasına başlandı.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Halil K. ve eşi Meryem K. ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Halil K., savunmasında, uzun yıllardır eğitimci olduğunu, dershanelerde öğretmenlik yaptığını ve 20 yılının "hareket" içinde geçtiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı'nın "Hangi hareket?" sorusu üzerine tutuklu sanık Halil K., "Başkalarının FETÖ dediği, benim gönüllüler, fedakarlar, eğitimciler hareketi dediğim hareket. Hareket bize 15 Temmuz'da terörist olarak lanse edildi. 15 Temmuz'u lanetliyorum." cevabını verdi.

Başkan'ın "Hareketin önderi kim?" sorusu üzerine Halil K., "Fetullah Gülen olduğu söyleniyor." dedi.

"Darbeyi lanetlediğine göre Fethullah Gülen'in darbeyle alakalı olmadığını düşünüyorsun o zaman." ifadelerine Halil K., "Buna cevap vermek istemiyorum." diye konuştu.

- Yastıktaki 442 bin dolar

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Halil K., şunları ileri sürdü:

"Kendi telefonuma ve eşimin telefonuma ByLock yükledim ama kullanmadım. Şahsıma ait paralar (442 bin dolar) yastıkların içerisindeydi. İyi bir fizikçiyim, 20 yıldır özel ders veriyorum. 4-5 tane arsa, otel sattım. Bu para benim birikimimdir. Burdur Gölhisar'daki eve hırsız girince yanıma aldım. Ele geçen riyal ve dirhemler umreden kalma paralardır."

"ByLock'u niye indirdiniz?" sorusuna sanık "En çok indirilen programlar listesindeydi." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı'nın "(Yastıktan çıkan paralar) Bu nasıl birikim?" sorusuna sanık, "Satılan otel, arsalar ve 20 yıllık özel ders birikimi." karşılığını verdi.

Savcının, "Vergisini vermek zorunda değil misiniz?" sorusu üzerine sanık, "Hatırlamıyorum." dedi.

Tutuklu sanık Meryem K. ise eşinin ya da kendisinin tahliye edilmesini talep etti.

Tanık İ.A. ise sanık Halil K.'yı "Halit hoca" ismiyle tanıdığını ve Alfemo mağazalarında esnafa sohbet verdiğini ifade etti.

Gizli tanık Gündoğdu da sanığın öğrencileri örgüt adına polis ve askeri okullara yönlendirdiğini ve kendisini "Halit Kara" ismiyle tanıdığını dile getirdi.

İddia makamı mütalaasında, sanık Halil K.'nın FETÖ yapılanması içinde uzun zamandır yer aldığını, 2011'den önce örgütte talebe mesulü olduğunu, 2011-2014 arasında sözde Bornova eyaleti imamlığı yaptığını, polis ve askeri okullara öğrenci yetiştirilmesi faaliyetlerinde başarı göstermesi nedeniyle 2014'te Bornova il imamlığına getirildiğini kaydetti.

Savcı, sanığın, ByLock yazışmalarında kişilere talimatlar vermesi nedeniyle örgüt yöneticisi olduğunun anlaşıldığından "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", eşi Meryem K.'nın de telefonuna ByLock indirmesi nedeniyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

İddia makamı sanıkların firariyken sahte kimlikle yakalanmış olmaları nedeniyle tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya ilişkin savunması için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik 2017'nin temmuz ayında başlatılan soruşturmada, örgütün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerini organize ettiği belirtilen Halil K. ve aynı soruşturma kapsamında eşi Meryem K. tutuklanmıştı.

Sahte pasaportla yakalanan sanıkların örgüte ait 442 bin 15 doları yastık içerisinde sakladıkları tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı
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