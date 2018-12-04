FETÖ'den yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya örgütün il yapılanmasında "il imamı"ndan sonra gelen yetkilisi olduğu iddasıyla tutuklu yargılanan Hüsnü Cemal K, avukatı ve tanıklar katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, FETÖ/PDY'nin eski Gümüşhane il imamlarından olan ve "Trabzon il imamı" olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu bulunan sanık Muhammet Köleoğlu'nu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık sıfatıyla dinledi.

Köleoğlu, duruşmada 2010-2013 yıllarında Gümüşhane Özel Eğitim AŞ'nin genel müdürlüğünü yaptığını bildirerek, şirketin yapıya ait yurtların, okulların ve dershanelerin bağlı olduğu tek şirket olduğunu anlattı.

Hüsnü Cemal K'nin o dönemde şirketin yönetim kurulunda yer aldığını belirten Köleoğlu, "Bu şirketi ben yönetiyordum. Kendisi şirketin içinde yer aldığı için aynı zamanda mütevellidir. Kanun ve hukuk dışı hiçbir eylemine rastlamadım." ifadelerini kullandı.

Sanık Hüsnü Cemal K. de 2 yıldır tutuklu bulunduğunu, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Tutuklu bulunması nedeniyle ailesinin mağduriyet yaşadığını savunan sanık, beraatini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ ile irtibatının bulunduğunu ancak bu irtibatın örgütsel bir faaliyet kapsamında değil dini saiklerle olduğunu iddia ederek sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol hükümlerince tahliyesine karar verdi.