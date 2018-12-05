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Eskişehir'de muvazzaf askerin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı
Operasyonda aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir, Kayseri ve Konya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında muvazzaf Hava İstihbarat Üsteğmen Adem B, meslekten ihraç Gökhan Ç. ile öğrenci Neşet D. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelilerden Neşet D, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise soruşturmanın sürdüğü Kayseri ve Konya'ya gönderildi
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