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Kayseri'de 2 ayrı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 56'ya yükseldi

Örgütün "mahrem askeri" yapılanmasında yer alan 29 zanlı ile hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 şüpheliye yönelik 2 ayrı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 56'ya yükseldi
05 Aralık 2018 10:58
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Kayseri'de 2 ayrı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 56'ya yükseldi

FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer alan 29 şüpheli ile örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik Kayseri merkezli operasyonda 16 kişi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında bakkal ve büfe gibi iş yerlerinde kullanılan kontörlü telefonlardan bazı askerlerin aranmasıyla ilgili 12'si daha önce meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf askere yönelik Kayseri merkezli Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi daha gözaltına alındı.

- Hücre evleri operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik Kayseri, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'daki operasyonda da 4 kişi daha yakalandı.

Dün 68 kişiye yönelik başlatılan operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı
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