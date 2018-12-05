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FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen Harbiyeliyi tehdit etmiş

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık olarak beyanda bulunan Muhammet K, örgütten ayrılmak istediğinde, "Şefkat tokadı yersin" diyerek tehdit edildiğini belirtti
05 Aralık 2018 12:35
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FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen Harbiyeliyi tehdit etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla beyanı alınan Sevda K, Çiğli Uçuş Okulunda eğitim gördüğü sırada bir devre arkadaşının daveti üzerine aynı evde kalmaya başladıklarını, ilk başlarda belirli aralıklarla dini sohbetler yapıldığını, söz konusu evin FETÖ'ye ait olduğunu sonradan anladığını belirtti.

Evde yaklaşık bir yıl kaldığını, buradaki sohbetleri Zübeyde olarak bildiği kişinin gerçekleştirdiğini kaydeden Sevda K, FETÖ ile başka bir temasının olmadığını ileri sürdü.

Tanık Sevda K, aynı evde kaldığı kişilerden birinin eşinin davanın sanıklarından eski pilot üsteğmen Abdullah Berşah Kül olduğunu ancak evliliklerinin örgüt içi olup olmadığına dair bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

- Harbiyeliye "şefkat tokadı" tehdidi

FETÖ yapılanmasıyla lise son sınıfta tanıştığını bildiren tanık Muhammet K, Hava Harp Okulunda da bu yapı üyeleriyle temasının devam ettiğini, 2014'ten sonra ilişkisini kestiğini savundu.

Davanın bazı sanıklarının devre arkadaşı olduğunu, onların da FETÖ sohbetlerine katıldığını anlatan Muhammet K, kendisinden sorumlu FETÖ'cünün "Alper" kod adını kullandığını belirtti.

FETÖ'den ayrılmak istediğinde "şefkat tokadı yersin" diye tehdit edildiğini aktaran Muhammet K, "Ben daha iyi ders çalışabileceğimi ve ibadetlerimi kendim yerine getirebileceğim için üçüncü sınıfta evden ayrılmak istediğimi sorumlu abiye söyledim. Bana, 'Sen kafir olmuşsun, şefkat tokadı yersin, tazminatı nasıl ödeyeceksin?' diyerek ayrılmamı istemedi." diye konuştu.

Bu isteğinden sonra bir süre uçuş eğitimine çıkarılmadığını, sohbetlere biraz daha devam ettiğini dile getiren Muhammet K, 2014'ten sonra FETÖ ile ilişkisini tamamen kopardığını öne sürdü.
Anadolu Ajansı
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