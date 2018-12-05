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'A-4 kağıdında bize çıkmış sorular gelirdi'

Düzce'de FETÖ/PDY'ye yönelik, "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında tutuklu tanık E.T, "A-4 kağıdında bize çıkmış sorular gelirdi. Biz de bunlar üzerinden çocukları çalıştırırdık." dedi
05 Aralık 2018 16:35
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'A-4 kağıdında bize çıkmış sorular gelirdi'

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanık E.T, 2008-2009 yıllarında Düzce'de bulunan bir evde "abi"lik yaptığını söyledi.

Düzce'de bulunduğu dönemde liseye hazırlanan öğrencilere ders verdiğini aktaran E.T, şöyle konuştu:

"Ben ev abisiydim. Askeri liseye hazırlanan öğrencilerle ilgilenirdim, A-4 kağıdında bize çıkmış sorular gelirdi. Biz de bunlar üzerinden çocukları çalıştırırdık. Biz bunların gerçek sınav soruları olduğunu sınavdan sonra anladık. Öğrenciler sınavdan sonra gelip durumu bize anlattığında şok olduk, konuştuk aramızda. 'Susun' dediler. Kimse ses çıkarmadı."

Öğrencilerin dershane yönlendirmesiyle kendilerine geldiğini anlatan E.T, "Çocuklar Anafen Dershanesi'nin yönlendirmesiyle bize gelirdi, bu çocuklar askeri liseye gitmeleri için yönlendirilirdi. 2011'de Düzce'den ayrıldım ama benim evde Askeri Lise Sınavları'na giren tüm öğrenciler, bir kişi hariç sınavı kazandı. Ben Düzce'den ayrıldıktan sonra bu kişilerle hiç görüşmedim." dedi.

"Sınav sorularını, Amerika'da sınav sistemini çözmüş olan abiler gönderiyor"
Konu hakkında savunma yapan sanık A.S.G, "İfadeleri kabul etmiyorum. Ben zaten ev abiliği yaptığımı söylemiştim." savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında gizli tanık Eren'in verdiği şu ifadeyi okuttu:

"A.S.G, bize, 'Gelen sınav sorularını, Amerika'da sınav sistemini çözmüş olan abiler gönderiyor.' diyordu."

A.S.G, bunun üzerine ifadeleri kabul etmediğini belirterek "Gizli tanık iftira atıyor, söylediklerinde çelişki var." iddiasında bulundu.

Diğer sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, ara kararı açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar A.S.G. ve F.G'nin, tutuklu kaldıkları süre ve ifadelerini etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirerek, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Diğer tutuklu sanık L.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 12 Şubat 2019'a erteledi.

İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 sanığın 2009'da yapılan askeri lise sınav sorularını çaldıkları ve örgüt üyelerine dağıttıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Muhabir: Tayyib Hoşbaş
Anadolu Ajansı
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