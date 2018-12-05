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Kastamonu'daki FETÖ davasında karar
"Silahlı terör örgütü üyesi olmak"suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuru 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Şenol D. savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.
Suçsuz olduğunu iddia eden sanık Şenol D, "Madem örgüt üyesiyim neden Bank Asya'da hesabım yok. Ben ByLock da yüklemedim, kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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