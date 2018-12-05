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ByLock iddiasıyla teslim olan kadın serbest bırakıldı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve savcıya teslim olan bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
05 Aralık 2018 19:18
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ByLock iddiasıyla teslim olan kadın serbest bırakıldı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve savcıya teslim olan bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen, adliye önünde yapılan FETÖ'nün protesto gösterisine katılan, Bank Asya'da hesabı olduğu ileri sürülen M.O. adlı kadın dün Samsun Adliyesine giderek savcıya teslim oldu. M.Ö. savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Sonra Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.O., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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