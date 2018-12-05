1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski büyükelçi hakkında istenen ceza belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti
05 Aralık 2018 19:38
Yazdır
Eski büyükelçi hakkında istenen ceza belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ve avukatları katıldı.

Önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren belgeleri okuyan Mahkeme Başkanı, sanığın Bank Asya hesabı ve buna ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi ve 3 kişiyi tanık olarak dinledi.

Tanıklardan Oğuzhan Kurt, Gürcan Balık'ı bir iş görüşmesi sebebiyle Samet Koç vasıtasıyla tanıdığını, darbe girişiminden önce Göcek'te bir araya geldiklerini söyledi.

Bulundukları yerde başka iş adamlarının da olduğunu belirten Kurt, "Büyükelçi olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı'na karşı çok sert ifadeler kullandığını duydum, 'Bu yaz sıcak geçecek' şeklinde. Bunun ne anlama geldiğini o zaman anlamam mümkün değildi. 15 Temmuz olunca parçaları birleştirdim." diye konuştu.

Samet Koç ve Hayati Küçük'ün de tanık olarak beyanlarının alınmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu belirtilen Gürcan Balık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Balık'a esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, kararını açıklamak üzere davayı 20 Aralık'a erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,206 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbe girişimini anlayan uzman çavuştan 'kaçın' talimatı
05 Aralık 2018 21:01		 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi
05 Aralık 2018 20:56
ByLock iddiasıyla teslim olan kadın serbest bırakıldı
05 Aralık 2018 19:18		 FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski asker tutuklandı
05 Aralık 2018 19:09
Ardahan'da avukat ByLock'tan tutuklandı
05 Aralık 2018 18:27		 19 eski polise FETÖ'den hapis cezası
05 Aralık 2018 17:50
Kastamonu'daki FETÖ davasında karar
05 Aralık 2018 16:57		 FETÖ'nün 'adliye ve cezaevi yapılanması' davasında sona doğru
05 Aralık 2018 16:39
HSYK eski üyesi Işık'a 'FETÖ üyeliğinden' 10 yıl hapis
05 Aralık 2018 16:37		 'A-4 kağıdında bize çıkmış sorular gelirdi'
05 Aralık 2018 16:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp grupları 5
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 2
dünya ahiret bacım 2
caf caf 2
mahzuni şerif 3
açık bono vermek 4
pehlivan 1
med-czr 1
elif elmas 1
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam