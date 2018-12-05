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AK Parti 14 adayını yarın açıklayacak
AK Parti'nin 14 il belediye başkan adayı yarın açıklanacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.
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