6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan eski polis 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Halis Ballı, Ali Özak, Mehmet Yıldız, Muhammet Okcu, Mehmet Arslan, Mustafa Sapmaz ve bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkemede ilk olarak tanık olarak dinlenen eski teğmen M.Ç, 2007 yılında İstanbul'da yapıya ait evlerde kaldığını ve 2014 yılında teğmenlik sınavını kazandığını söyledi.

FETÖ içerisinde bir şehirden başka bir şehre tayin olunduğunda herkesin bir sorumlusu olduğunu belirten tanık M.Ç, şöyle devam etti:

''2013 yılında yapı içerisinde K.E. isimli şahıs benden sorumlu oldu. Ankara'da sınavla ilgili soruları çözerken K.E. bana kimseye söylememem hususunda yemin ettirdi. Ancak bu sorular sınavda çıkmamıştır. K.E. bana Fetullah Gülen'e ait materyallerin olduğu şifreli bir flash bellek vermişti. Bu flash belleği açmak için True Crypt isimli bir program kullanıyorduk. Bu program olmadan Fetullah Gülen'in videolarını göremiyorduk. Askeri personel olduğumuz için Fetullah Gülen'e ait bir dokümanın bizde olması sakıncalıydı. Bu nedenle bu flash bellek birinin eline geçtiğinde içi boş görünüyordu.''

Savunması alınan sanık K.E. ise tanık M.Ç'nin ifadelerini kabul etmediğini ve FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek hakkında uygulanan ev hapsinin kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklarda suçlamaları reddederek tahliye ya da beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanıklar M.Ö. ve O.Y'nin 'delil yetersizliğinden' beraatine, diğer 17 sanığın üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak sanıkların esasa ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.