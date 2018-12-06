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FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da yakalandı

15 Temmuz darbe girişmi sonrası ülkeyi terk eden birçok FETÖ mensubunun izini süren Türk güvenlik birimleri, Romanya'nın başkentinde yaşayan ve ülkedeki FETÖ faaliyetleri yöneten örgütün elebaşlarından Kamil Demirkaya'ın yakalanmasında aktif rol oynadı
06 Aralık 2018 06:20
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FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının hemen ardından ülkeyi terk eden binlerce FETÖ mensubunun izini süren Türk güvenlik birimleri son dönemde gerçekleştirdikleri bir çok operasyon ile FETÖ elebaşını Türkiye'ye getirdi. Son olarak bugün akşam saatlerinde FETÖ'nün Romanya ve Bulgaristan'daki medya organizasyonun başında yer alan Kamil Demirkaya'ın Romen güvenlik birimleri ile gerçekleştirilen iletişim sonucunda Bükreş polisi tarafından göz altına alındığı ve Bükreş Savcılığına teslim edildiği kaydedildi.

İADEYLE İLGİLİ GİRİŞİMLER YARIN BAŞLAYACAK

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre diplomatik kaynaklar, Demirkaya'nın Türkiye'ye iadesi hususunda yarın itibarıyla diplomatik girişimlerin başlatılacağını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin medya üssü olarak bilinen ve FETÖ'nün medyadaki amiral gemisi Zaman gazetesi halen Romanya ve Bulgaristan'da yayın faaliyetlerini sürdürüyor. Romanya güvenlik kaynakları, Kamil Demir'in darbe girişimi öncesinde ve sonrasında bir süre Bulgaristan'da yaşadığını ancak darbeden önce Demirkaya'nın eşi ve oğluyla Bükreş'e taşındığı ifade edildi.

FETÖ'DEN ROMEN SİYASETÇİLERE MADDİ DESTEK

Bükreş mahkemesinin gözaltı işleminin ardından, FETÖ'nün Avrupa'daki bazı elebaşlarının, Avrupa Parlamentosu'nun Romen bağımsız milletvekili ve FETÖ ile yakın ilişkileri bulunan Cristian Preda, Adalet Bakanı'na iade sürecini durdurması için kulis başlatmasını istedikleri öğrenildi. Romanya'daki siyasi kaynaklar, Pleda'nın FETÖ'nün kendisine sağladığı maddi imkanlarla ülkede siyaset yaptığına dikkat çekerek henüz ülke içinde bir siyasi akımdan tepki gelmediğini ifade ettiler.

Aynı kaynaklar, Demirkaya'nın iadesine dair süreci zorlayıcı olacağına dikkat çekerek, 1 Ocak'ta AB dönem başkanlığını devralacak Romanya için hassas bir konu olacağını belirttiler.

AB'DEN BASKI GELMEZSE İADE SÜRECİ HIZLANACAK

AB'den bir baskı gelmediği takdirde iade sürecinin hızlanabileceğini altı çizilirken dikkat çeken bir diğer nokta ise, Kamil Demirkaya Zaman gazetesinin Bükreş ofisinde göz altına alınırken Roman güvenlik birimlerinin Zaman'a yönelik bir işlem yapmadıkları...
Habertürk
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