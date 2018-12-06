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Karlov suikasti talimatı 'taslak' üzerinden gelmiş

İddianameye yansıyan delil niteliğindeki iletişim kayıtlarına göre suikasti düzenleyen FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş, aralarında MİT mensubu FETÖ'cü bir ismin de olduğu örgüt mensuplarıyla mail üzerinden haberleşmiş. Örgüt üyeleri, takibi önlemek ve veri alış-verişi olmaması için birbirlerine mail göndermemiş, bunun yerine iletilecek mesajlar mail kutusunda 'taslaklar' içerisine kaydedilmiş ve mesajı okuyan örgüt üyesi taslağı da silerek geride bir iz bırakmamayı hedeflemiş
06 Aralık 2018 07:10
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Karlov suikasti talimatı 'taslak' üzerinden gelmiş

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin ardından ipleri daha da germek ve iki ülke arasında savaş çıkarmak isteyen aklın planladığı ve FETÖ üzerinden harekete geçirdiği Rus Büyükelçi Karlov suikastinde örgüt mensuplarının kendi aralarında nasıl haberleştiğine dair ilginç detaylar ortay çıktı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a yardım eden, Karlov hakkında bilgileri aktaran, diğer dini cemaatlerle arasında köpür olan kişilerin isimleri, görevleri ve bazılarının ifadeleri de yer aldı.

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Rus Büyükelçi Karlov'a ilişkin teknik-takip bilgileri, Büyükelçi'nin koruma polisi olup olmadığı, Rus Büyükelçiliği'nde çalışanların etnik bilgileri, MİT'in Rusya masasında oluşturulanz bazı kritik bilgileri FETÖ'ye aktaran eski MİT mensubu Vehbi Kürşad Akalın'ın örgüt içindeki 'sorumlusu' Hüseyin Kötüce, haberleşmedeki gizlilik hassasiyetine dair önemli itiraflarda bulundu.

Kötüce'nin ifadesi iddianameye şöyle yansıdı:

Bu süreç içerisinde benden sorumlu olan Cemal Karaata isimli şahıs bana bağlı olan örgüt mensubu kişilerle mail hesabı üzerinden haberleşmemi söylemişti, bu talimat yukarıdan aşağıya doğru bütün örgüt mensuplarına verilmişti. Bunu çok iyi biliyorum.

Tek hesap ve tek şifreyle birden fazla kullanıcı

Haberleşme bize bağlı olan bir örgüt mensubunun açtırmış olduğu mail hesabının şifresinin örgüt üyesinde ve abisi konumunda olan kişide olması üzerine yapılıyordu.

Mesajın muhatabı mesajı okuduktan sonra taslaklar kısmından mesajı siliyordu. Bu şekilde ilgili kişi kendisi ile haberleşmiş gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Kiminle haberleştiği belli olmuyordu. Örgüt gizlilik amacıyla bu uygulamanın yapılması konusunda talimat vermişti."

Tüm mail trafiği incelendi

İddianamede Altıntaş'ın o dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan Iphone 4S marka telefonunun yanı sıra içerisinde hat takılı olmayan ve sadece wifi üzerinde internet bağlantısında kullanılan bir başka telefon daha olduğunun altı çizildi.

Güvenlik güçlerinin Altıntaş ve olaya karışan diğer şüphelilerin mail trafiğini inceledikleri de iddianameye yansıyan bilgiler arasında şöyle yer aldı:

Suikastten sonra şifreleri değiştiler

Altıntaş ve diğer örgüt üyelerinin kullandığı ortak mail ve sosyal medya hesaplarının şifrelerinin Karlov suikastinin ardından birileri tarafından değiştirildiği kaydedilirken, bu olayı yapan kişinin kim olduğu konusu iddianamede detaylıca anlatıldı:

Sertaç Aksan

Yeni Şafak
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