Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı

FETÖ'nün darbe girişiminde üs olarak kullandığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki örgüt yapılanmasıyla ilgili soruşturmalar sürerken, geçen hafta da çok kritik bir birimde görev yapan 2 kurmay albayın, örgüt bağlantısı nedeniyle açığa alındığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, açığa alınan Plan Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli Pilot Kurmay Albay İhsan İ. ile Pilot Kurmay Albay Erkan E.'nin harekat planlarının yapıldığı ve saklandığı kozmik odalardan sorumluydu. Harekat Şube Müdürü Kurmay Albay İhsan İ.'nin iç güvenlikte, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonları Kara ve Deniz Kuvvetleri ile koordine ederek kontrol etme görevini yürüttüğü, Plan Şube Müdürü Erkan E.'nin ise hazırlanan harp planlarının savaş zamanında uygulanmasından sorumlu olduğu belirtildi. Aynı zamanda kozmik odadan da sorumlu olan albaylardan Kurmay Albay İhsan İ.'nin, 15 Temmuz sonrasında FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alındığı, bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

KRİTİK BİRİMLER

Haklarında örgütle ilgili bilgi ve belge elde edildiği öğrenilen iki ismin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hava Kuvvetlerinin Harekat Başkanlığına atandığı, bu süreçte TSK'nın en önemli belgelerinin yer aldığı birimde görev yaptıkları ortaya çıktı. Terör örgütlerine karşı Türkiye, Suriye ve Irak'ta düzenlenen operasyon planlarının hazırlanması süreçlerinde yer alan albayların, FETÖ kapsamında işlem yapılarak görevden alınmaları Hava Kuvvetlerindeki örgüt yapılanmasının halen devam ettiğini belgeledi. İki kurmay albayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

HALİT TURAN