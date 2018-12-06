1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!

TSK'da kadın personele başörtüsü serbestliğinin iptali için açılan davada savcının mütaalası skandal ifadelerle dolu.
06 Aralık 2018 08:55
Yazdır
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) başörtü serbestliğine karşı idari dava açmıştı.

HKP'nin avukatları, açtıkları davada, TSK'daki serbestliğin Anayasa'daki laiklik ilkesine, Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Avukatlar, serbestlik düzenlemesinin orduyu ve subayları bir din devleti yapılanmasına doğru götüreceğini ileri sürerek, düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edilmesini istedi.

"DİNSEL AİDİYETLERİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE BELLİ ETMEMESİ GEREKİR"

Savcı mütalaasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir.

Kamu hizmetinde 'laiklik ilkesi' tarafsızlık ilkesinin bir unsuru olup, dinsel alanda tarafsızlık, laiklik olarak da tanımlanabilir.

Tarafsızlık, kamu hizmetine hakim olan temel ilkelerden biridir. İdareye yüklenmiş bir ödev niteliğini taşıyan tarafsızlık ilkesi ile kamu hizmetini yürüten personele siyasi, sosyal ve dinsel eğilimlerini dışa yansıtmama yükümlülüğü getirilmiş, kamu hizmetinin düzenli ve her türlü kuşkudan uzak bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddesinde yer verilen tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalmakla yükümlü bulunan kamu personelinin, hizmetin yürütümünde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması, siyasi görüşlerini, dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir."

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

"LAİKLİK İLKESİ VARLIĞINI KORUDUKÇA, HUKUKEN KABUL EDİLEMEZ"

"Her ne kadar davalı idarece, düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanıdığı belirtilmekte ise de; idarenin düzenleme alanının kamu hizmetinin gerekleri ve kamu yararıyla sınırlı bulunması, kamu hizmetinin ana ilkelerinden olan tarafsızlık ilkesinin idarece öncelikle gözetilmesinin gerekmesi nedeniyle, kamu hizmetini yürütmekle yükümlü bulunan ve bu statüye girerken belirli ilkelere uymayı kabul eden kamu görevlilerinin, din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesi, Anayasanın 2. maddesinde yer alan 'laiklik ilkesi' varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez.

Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının; kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar göreceği açıktır.
Belirtilen nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 40,910 defa okundu. 80 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
06 Aralık 2018 00:03		 'Kaset komplosu' davasında ara karar
05 Aralık 2018 17:01
2004 yılında 37 kişinin hayatını kaybettiği Pamukova tren kazasında karar
05 Aralık 2018 14:12		 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı
05 Aralık 2018 13:49
Kayseri'de karısını öldüren sanığa 17,5 yıl hapis
04 Aralık 2018 18:52		 15 lira için katil olan sanığa müebbet hapis
04 Aralık 2018 17:40
HDP'li eski milletvekili Aydoğan'a verilen hapis cezası onandı
04 Aralık 2018 16:37		 'Yeşil Yol'da karar çıktı; mahkeme davayı reddetti
03 Aralık 2018 22:56
Yunanistan velayeti Türk anneye, Türkiye velayeti Yunan babaya verdi
03 Aralık 2018 15:16		 Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine ret
30 Kasım 2018 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Danıştay, mütalaaya uymadı, TSK'da başörtüsüne 'onay' verdi
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakiki tosun paşa benim 6
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 4
geç saatte çikolata yemek 10
eugene yevhen seleznyov 3
sgkrehberi.com 1
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 8
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2
sıcak salep 5
ekrem imamoğlu 2
pehlivan 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam