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Elebaşı Gülen'in videosunu izleyen doktor ve akademisyenlere hapis

Otomobilde Fethullah Gülen videosu izleyen ve himmet paralarını sayan doktor ve akademisyenlerin cezası belli oldu
06 Aralık 2018 09:31
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Elebaşı Gülen'in videosunu izleyen doktor ve akademisyenlere hapis

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in otomobilde videosunu izleyip topladıkları himmet paralarıyla suçüstü yakalanan doktor ve akademisyenlerin cezası belli oldu.

2018 yılı Şubat ayında polisin takip ettiği örgütün akademisyenlerden sorumlu imamı 'İsa' ve 'İsmail' kod adlı İlyas B. ile birlikte doktorlar otomobilde örgütün ele başı Fethullah Gülen videosu izlerken ve topladıkları himmet paralarını sayarken polis operasyonuyla yakalandı.

Adıyaman 2. Ağır ceza Mahkemesinde yargılanmaları süren İlyas B. ile Yrd. Doç. Dr. Hacı P., Yrd. Doç. Dr. Recai K., Hastane Başhekim Yrd. Dr. Suat Ç., Dr. Ahmet T. ile ilgili mahkeme heyeti kararını verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan akademisyenlerden sorumlu imam İlyas B.'ye 12 yıl 9 ay, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç.'ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Hacı P.'ye 6 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan Dr. Ahmet T.'ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Recai K.'ya ise 4 yıl 2 ay ceza verdi.

Sanıklardan Dr. Suat Ç. ve Dr. Hacı P.'nin tutukluluk halleri ve mahkemedeki iyi halleri göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.

İhlas Haber Ajansı
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