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FETÖ üyeliğinden aranan karı koca yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde, haklarında "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan arama kararı bulunan çift operasyonla yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, haklarında "FETÖ/PDY'ye üye olma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından arama kararı bulunan Mehmet Şirin A. ve eşi Hatice A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Sokak ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha önce yurtta görev yapan şüpheli çiftin, Vanyolu Bulvarı'ndaki bir apartmanda saklandığını belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan karı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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