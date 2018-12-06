İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

60 YAŞINDAKİ KADIN PİTBULLLARIN SALDIRISINA UĞRADI ABD'nin Kuzey Karolina Eyaletinde 60 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, bir grup köpeğin kendisine saldırması sonucu hastanelik oldu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sokakta yürüyen yaşlı kadının yanına gelen pitbul cinsi bir köpek kadının çantasına saldırıyor. Saniyeler içinde kadının yanına gelen, aç oldukları tahmin edilen aralarında pitbulların da bulunduğu diğer köpekler de kadına saldırınca, kadın yere düşüyor. Saldırılarını sürdüren köpekler kadının üzerindeki kıyafetleri paramparça ediyor. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir başka kadın, yaşlı kadına yardım etmek için dışarı çıkıyor ve yerden aldığı çanta ile köpekleri uzaklaştırmayı başarıyor. Kafasında, kollarında ve bacaklarında ısırık yaraları olduğu belirtilen talihsiz kadının daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Saldırı anı kameralarca işte böyle kaydedildi.