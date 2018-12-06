|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ceza yağdı
FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması"na ilişkin ana davada 36 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması"na ilişkin ana davada 36 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı
Bu haber 3,382 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI