1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Son zamanlarda bazı FETÖ itirafçıları, geçmişi, görev anlayışı, duruşu itibarıyla başından beri terör örgütü FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyesi arkadaşlarıma karşı, FETÖ elebaşısının 'İtirafçı ol, iftira et' talimatına uygun olarak soyut ve mesnetsiz iddialarda bulunmak suretiyle haysiyet cellatlığına soyunmuşlardır
06 Aralık 2018 12:46
Yazdır
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, son zamanlarda bazı FETÖ itirafçılarının, geçmişi, görev anlayışı, duruşu itibarıyla başından beri terör örgütü FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine karşı, FETÖ elebaşısının "İtirafçı ol, iftira et" talimatına uygun olarak soyut ve mesnetsiz iddialarla haysiyet cellatlığına soyunduğunu belirterek, "Yargıtayın bu ve benzeri algı operasyonlarına malzeme edilmesine müsaade edilmeyecektir." dedi.

Cirit, Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenen "Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu"nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlattı.

Türk yargısının darbe girişimine karşı dimdik ayakta durduğunu ifade eden Cirit, dünyada eşine az rastlanır cesaret ve kahramanlık örneğinin gösterildiğine işaret etti.

Cirit, yargının darbeye karşı tavır aldığını, gerekli işlemleri yaptığını belirtti.

Türk yargısının, halkının, demokrasinin, devlet bütünlüğünün yanında yer alma becerisini gösterdiğini vurgulayan Cirit, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda bazı FETÖ itirafçıları, geçmişi, görev anlayışı, duruşu itibarıyla başından beri terör örgütü FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyesi arkadaşlarıma karşı FETÖ elebaşısının 'İtirafçı ol, iftira et' talimatına uygun olarak soyut ve mesnetsiz iddialarda bulunmak suretiyle haysiyet cellatlığına soyunmuşlardır. Yargıtayın kurumsal kimliğinin zedelenmesi düşüncesini oluşturan ifadelerde bulunmuşlardır. Yargıtayın bu ve benzeri algı operasyonlarına malzeme edilmesine müsaade edilmeyecektir."

Adalet hizmetin işlememesinin, geç veya kötü işlemesinin toplumsal düzenin, barışın bozulmasına yol açacağına işaret eden Cirit, geciken adaletin adalet olmadığını vurguladı.

Mahkemelerin etkinliğinin, verimliliğinin artırılmasının, yargılama sürelerinin kısaltılmasının toplum ve devlet hayatı açısından hayati önemi bulunduğunu söyleyen Cirit, davaların makul sürede sonuçlandırılmasının en temel haklar arasında yer aldığını söyledi.

Arabuluculuğun geçmişinin eski olduğunu anlatan Cirit, arabuluculuk uygulamalarının her geçen gün daha çok talep gördüğünü belirtti.

- "Taraflar bir araya geliyor"

Tarafları bir araya getiren arabuluculuğun, uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını sağladığını dile getiren Cirit, arabuluculuğun toplumsal barışı sağlayan bir kurum olarak ortaya çıktığını, mahkeme sürecinde sorunlar yaşayan tarafların bu uygulamayla uyuşmazlıklarını dostane şekilde çözmeye çalıştığını söyledi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının dünyada da denendiğini ifade eden Cirit, ABD'de ceza uyuşmazlıklarının yüzde 95'inin "ceza pazarlığı" denilen sistemle mahkemelere gitmeden savcılıklarda çözüldüğünü anlattı.

Alternatif çözüm yollarının önemine değinen Cirit, işçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, 2017'nin ilk 6 ayında iş uyuşmazlıkları nedeniyle açılan dava sayısının 120 bin olduğunu, bu rakamın 2018'in aynı döneminde 30 bine düştüğünü bildirdi.

Cirit, arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi çalışmalarını önemli bulduklarını belirtti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ise uzlaşma kültürünün geçmişte de var olduğunu belirtti. Arabuluculuk kurumunun önemine dikkati çeken Doğan, hukuk fakültesi öğrencilerine arabuluculuk eğitimi verildiğini anlattı.

Yargıtay Başkanı Cirit'in, Rektör Doğan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Uşan'a plaket takdim etmesinin ardından Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar sunum yaptı.

Sempozyumun açılışına Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Ali Cengiz Köseoğlu ve Yargıtay üyelerinin yanı sıra akademisyenler katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 24,525 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hücre evinde talimat bekleyen terörist yakalandı
06 Aralık 2018 14:43		 Tanık eski astsubaydan 'ankesörlü telefon' itirafı
06 Aralık 2018 13:31
6 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
06 Aralık 2018 13:30		 Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu
06 Aralık 2018 13:24
FETÖ yargılamasında Savcının 'şikayetçi dinlensin' talebi, mahkemece reddedildi
06 Aralık 2018 12:50		 FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ceza yağdı
06 Aralık 2018 12:46
Firari terörist cenaze töreninde yakalandı
06 Aralık 2018 12:44		 İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
06 Aralık 2018 12:36
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
06 Aralık 2018 12:31		 İçişleri Bakan Yardımcısı: FETÖ radikal terörün beta versiyonudur
06 Aralık 2018 12:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Danıştay, mütalaaya uymadı, TSK'da başörtüsüne 'onay' verdi
Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tanrı 1
dış mihraklar 6
hakiki tosun paşa benim 6
microoop 1
hatasız kul olmaz 5
açık bono vermek 3
caf caf 2
ankaragücü 3
bulunmaz hint kumaşı 2
uyku ilacı kullanmak 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam