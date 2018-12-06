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FETÖ'cü bacanakların 'katalog' evlilikle gelen ihaneti

Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen firari eski binbaşı İ.D. ile örgütün sözde sorumlularından olan eşi F.D. hakkındaki iddianamede, örgüt tarafından "katalog" evlilik yaptırılan 4 subayın ihaneti gözler önüne serildi
06 Aralık 2018 15:30
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FETÖ'cü bacanakların 'katalog' evlilikle gelen ihaneti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde, 2 kişinin şehit olduğu ve 39 kişinin yaralandığı Ankara Emniyet Müdürlüğünün F-16 ile bombalanması olayına karıştığı gerekçesiyle "Akıncı Üssü" davasından yargılanan sanıklarından eski pilot kurmay yüzbaşı İlhami Aygül'ün, örgüt tarafından kız kardeşler ile "katalog" evliliği yaptırılan ve örgüt üyesi olmakla suçlanan biri firari üç eski subay ile bacanak olduğu ortaya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen firari eski binbaşı İ.D. ile örgütün sözde sorumlularından olan ve meslekten ihraç edilmeden önce adliyede sosyolog olarak görev yapan firari eşi F.D. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Bu sanıklar hakkında açılan ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın 11 sayfalık iddianamesinde, örgüte ilişkin bilgiler ile tanık beyanlarına yer verilip örgütün askeri yapılanmasında "katalog" evliliklerle kurduğu bağa vurgu yapıldı.

İddianamede, sanık İ.D'nin lise yıllarından itibaren örgüt içerisinde yer aldığı ve örgüt tarafından askeri yapılanmaya yönlendirildiği aktarıldı.

İ.D'nin bu yapılanmanın mahrem oluşumda bulunduğu ve örgütün faaliyetlerine katıldığı anlatılan iddianamede, sanığın, örgütün sözde sivil imamları ile irtibatlı olduğu ve askeriye içerisindeki kişiler hakkında örgütün sivil imamlarına bilgiler verdiği bildirildi.

FETÖ'cü 4 subay, 4 kız kardeş ile "katalog" evliliği yapmış

İddianamede, sanıklar İ.D. ve F.D. çiftinin, örgütün sözde yöneticilerince aralık 2011'de tanıştırılıp nisan 2012'de "katalog" evliliği yaptıklarına işaret edildi.

Çiftin "katalog" evliliği yaptığının İ.D'nin savcılıktaki ifadesinde de doğrulandığı aktarılan iddianamede, F.D'nin 3 kız kardeşinin de aynı yöntemle askeri personellerle evlendirildiği belirtildi.

İddianamede, İ.D'nin baldızı H. Aygül'ün FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, 2 kişinin şehit olduğu, 39 kişinin yaralandığı Ankara Emniyet Müdürlüğünün F-16 ile bombalanması olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan "Akıncı Üssü" davası sanıklarından eski pilot kurmay yüzbaşı İlhami Aygül'ün eşi olduğu aktarıldı.

İ.D'nin baldızı ve örgüt üyesi olan E. Savaş'ın yine örgüt üyeliğinden tutuklanan eski pilot binbaşı Abdullah Savaş, diğer baldızı A.B'nin de GATA'da eczacı sınıfında subay iken örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla ihraç edilen Z.B. ile evli olduğu kaydedilen iddianamede, İ.D'nin bu baldızlarının da söz konusu 3 askeri personel ile "katalog" evliliği yaptığı kaydedildi.

Sanık İ.D'nin kardeşi ve baldızı KPSS soruşturması şüphelisi

İddianamede, İ.D'nin kardeşi H.D'nin örgüt üyesi ve "ByLock" kullanıcısı olduğu anlatılarak, H.D'nin yanı sıra İ.D'nin baldızı E. Savaş'ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen KPSS soruşturmalarının şüphelileri olduğu anlatıldı.

Diğer sanık F.D'nin de örgüt içerisinde etkin biri olduğu ve dijital verilerinin incelemesi sonucu örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren birçok kişi ile irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadesi alınan gizli tanık "Albatros"un adli makamlara sunduğu flaş bellekte şüpheli F.D'ye ilişkin bilgilerin yer aldığı bildirilen iddianamede, sanığın örgüt tarafından güvenilen ve geçmişinde örgüt bağlantısı olan kişilere verilen '5. derece" kategorisinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

İddianamede, savcılıkta alınan ifadesine yer verilen İ.D, H. Aygül, E. Savaş ve A.B'nin kendisinin baldızları olduğunu anlatarak, şu bilgileri verdi:

"A.B'nin eşi Z.B. GATA'da çalışırken ihraç olmuştur. E. Savaş ve H. Aygül'ün eşleri ise pilottur. Gerek baldızlarım ve gerekse bacanaklarım hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair herhangi bir bilgim mevcut değildir. Bacanağım İlhami Aygül'ün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünde havalanan uçaklardan birinde pilotluk yaptığını duydum. Haber sitelerindeki ses kayıtlarından birini İlhami Aygül'ün sesine benzettim ancak o olup olmadığını net olarak bilmiyorum."

İddianamede, önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak sanıklar İ.D. ile eşi F.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Anadolu Ajansı
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