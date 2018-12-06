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Bursa eski valisi Harput'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında eski vali Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
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