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FETÖ'nün sözde 'Şanlıurfa il imamı' ve eşi tutuklandı
Adana'da saklandıkları terör örgütüne ait evde yakalanarak gözaltına alınan, FETÖ'nün sözde "Şanlıurfa il imamı" ile eşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Adana'da saklandıkları terör örgütüne ait evde yakalanarak gözaltına alınan FETÖ'nün sözde "Şanlıurfa il imamı" ile eşi, tutuklandı.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine 30 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgütün sözde "Şanlıurfa il imamı" O.N.K. ile eşi P.E.K'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan, O.N.K. ile eşi P.E.K tutuklandı.
Adana'da, 30 Kasım'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri"nin tespitine yönelik çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda O.N.K. ve eşi P.E.K. yakalanmıştı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya getirilmişti.
Mehmet Fatih Aslan
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