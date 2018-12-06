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Rüşvet alırken yakalanan memur gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi memuru gözaltına alındı
Niğde'de vatandaştan rüşvet istediği iddia edilen vergi dairesi memuru, suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Niğde Vergi Dairesinde işlem yaptırmak isteyen R.B, memur M.Ç'nin kendisinden rüşvet istediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda dairede tedbir alan polis ekipleri, M.Ç'yi 500 lira rüşvet alırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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