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Akıncı Üssü davasında 'katalog evliliği' itirafı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık İzzet K, örgütün askeri öğrencilere katalog evliliği için baskı yaptığını söyledi.
06 Aralık 2018 21:17
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Akıncı Üssü davasında 'katalog evliliği' itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren İzzet K, ortaokul döneminde gittiği FETÖ dershanesinde örgüt ile tanıştığını, Hava Harp Okulunda eğitim gördüğü sürece de bağının devam ettiğini dile getirdi.

Davanın bazı sanıkları ile birlikte örgüt toplantılarına katıldığını anlatan İzzet K, darbe girişimi sırasında Konya'da helikopter pilotu olarak görev yaptığını ancak darbe girişiminde bulunmadığını söyledi. İzzet K, darbe girişiminden sonra FETÖ'nün çözülmesi üzerine adli makamlara bildiklerini paylaştığını ifade etti.

Örgüt üyesi askeri öğrencilerin F-16 pilotu olması yönünde örgütün kendileri üzerinde baskı kurduğunu bildiren İzzet K, "F-16 pilotu olmam yönünde bana telkinde bulundular. Ben helikopter pilotu olmak istiyordum, bunu söylediğimde, 'Sen F-16 pilotu olmazsan kötü niyetli insanlar F-16 pilotu olur.' diyerek beni ikna etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

İzzet K, FETÖ üyeleri arasında gerçekleştirilen katalog evliliği yapması konusunda da "Dışarıdan birisi ile evlenirseniz cemaatten kopabilirsiniz.' diyorlardı. Sürekli cemaatten biriyle evlenmemiz yönünde telkinde bulunuyorlardı." diye konuştu.

Maaşının 5'te birini himmet olarak istemişler

Tanık Ali C, ortaokul yıllarında FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, davanın bazı sanıklarını da okuldan ve örgüt yapılanmasından tanıdığını dile getirdi.

Örgütün, askeri öğrencilere kod isim verirken gerçek isminin baş harfiyle başlayan isimler bulmaya çalıştığını söyleyen Ali C, kendisinin kod adının "Arif" olduğunu bildirdi.

Ali C, FETÖ üyelerince maaşının 5'te birinin himmet olarak istediğini ancak kendisinin aylık 200 ila 300 lira arasında "himmet" verdiğini dile getirdi.

Ankesörlü telefon itirafı

Tanık Yusuf E, Harp Okulu döneminde FETÖ ile bağının bulunduğunu ve devre arkadaşı olan davanın bazı sanıklarıyla aynı örgüt evinde kaldıklarını bildirdi.

Örgütten 2014'te ayrıldığını anlatan Yusuf E, darbe girişimi sırasında FETÖ'nün kendisine darbeye yönelik bir talimatının olmadığını ve darbeye karışmadığını beyan etti.

Tanık Yusuf E, örgütten ayrılmadan önce bir süre "sohbet" adı verilen örgüt toplantılarına katılmaması üzerine, ankesörlü telefonla aranarak sohbetlere çağrıldığını belirterek, "Harp Okulundan haksız yere atılanları görüyorduk. Bu yapıyla bağımızı koparmak istiyorduk ancak FETÖ'den ayrıldığımızda başımıza neler geleceğini de kestirebiliyorduk." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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