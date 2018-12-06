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FETÖ'den gözaltına alınan 4 askeri personel tutuklandı
06 Aralık 2018 23:22
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FETÖ'den gözaltına alınan 4 askeri personel tutuklandı

Manisa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa, İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 kişi de mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli bir firarinin ise yakalanma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı
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