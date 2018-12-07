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Karaman'daki mahrem yapıdan 6 kişi daha tutuklandı
Karaman'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 6'sı daha tutuklandı
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
Karaman'da FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddia edilmişti.
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