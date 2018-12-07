2018 yılının son KPDK toplantısı yapıldı

Bu yılın son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantıda kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladı.

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının kamu görevlilerini sevindirecek, kamu personel sistemi için kalıcı çözümler üretecek, sendikal zemin açısından yeni bir bakışı hayata geçirecek kararlar ve kulvarlar üretebileceğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek gösterge vaadini bir an önce hayata geçirmek ve bütün kamu görevlilerinin ek gösterge konusundaki beklentilerini gerçekleştirmek için neler yapıldığını ve hangi noktaya ulaşıldığını öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen 3600 ek gösterge vaadi konusunda gelinen noktayı soran Yalçın, ek gösterge başta olmak üzere teklif ve talepler kapsamındaki uygulama, düzenleme ve değişikliklerle ilgili yol haritasının karar altına alınmasını beklediklerini söyledi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu görevlilerini temsil eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ve teklifler şu şekilde:

"Kamu personel sistemindeki sorunların üstesinden gelmek için KPDK üst düzey sorumluluk almalı ve oluşturulacak alt komisyonlarla çözümler hızlandırılmalı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin kamu yönetiminde, kamu personel sisteminde, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı üzerinde oluşturduğu etkileri görmek, oluşan kurum ve kural boşluklarını gidermek gerekiyor. 4688 sayılı Kanun kapsamında istenen ve yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek bir tarafta koalisyona kapalı tek kanatlı hükümet yapısı, diğer tarafta yetkili olmayanların da oturduğu konfederasyonlar karması şeklindeki toplu sözleşme masası çelişkisini gidermek gerek.

Kamuoyuna gerçekleştirileceği kesin olarak ifade edilen 3600 ek gösterge, mevcut durum itibariyle kamu görevlileri açısından verilen sözlerin tutulduğunu tescilleyecek tek gösterge.

Kamu görevlilerinin enflasyon yükselişiyle eriyen maaşları ve azalan gelirleri es geçilmemeli, enflasyona ezdirmeme sözünün gereği yerine getirilip enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı da ödenmeli.

Kamu personeli istihdamında sözleşmelilik terk edilmeli, sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli, iş güvencesini ve saygın işi merkeze alan kamu personel sistemi tam olarak hayata geçirilmeli.

Gelir vergisi uygulaması kamu maliyesinin kasasında kamu görevlilerinin geçim tasasında artış yaşatıyor, gelir vergisinde oran yüzde 15'de sabitlenmeli ve matrah yükseltilmeli.

Kadın istihdamında kamu öncülük yapmalı, başta mobbing olmak üzere kadın kamu görevlilerinin sorunları çözüme kavuşmalı ve haklı beklentileri karşılanmalı.

Sosyal diyaloğu ve katılımcı demokrasiyi fiilen hayata geçirme hassasiyeti artmalı ekonomik ve sosyal konsey yapısı netleştirilerek periyodik aralıklarla toplanmalı."

"Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge"

Diğer yandan Sağlık Bakanlığında 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına 676 sayılı KHK ile verilen kadro hakkının Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilmesi talep edildi. Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi istenildi. Özel hizmet tazminatının emekli keseneğinin hesabına dahil edilmesi ile ilgili yansıtma oranının belirlenmesindeki adaletsizliğin giderilmesi veya 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi de istenildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu'na göre göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlamasının kaldırılması, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi kıst olarak hesaba dahil edilmesi, 399 sayılı KHK'nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi, 4/B'li personelin izinlerinin 4/A'lı personel gibi olması ve emekli memurlara verilen aile yardımının devam etmesi yönündeki beklentilerini aktardı.

Toplantıya katılan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarını eleştirerek "Memur sen Genel Başkanının kendisinden başkasını masada istemediğine yönelik açıklamalarını dinledik. Şu çok iyi bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen bu masada kanunun verdiği yetkiyle oturmaktadır. Kimsenin icazetine ya da lütfuna bağlı değildir. Burada başka mesele yokmuşçasına temsil meselesini gündeme getirmek anlamsız bir davranıştır. Acaba kendileri bu masada yaptıkları yalan yanlış işlere kimsenin şahit olmasını mı istemiyor?" dedi.