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İki konfederasyon da, 'Devlet Personel Başkanlığı kapatılmamalı' dedi
07 Aralık 2018 19:19
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İki konfederasyon da, 'Devlet Personel Başkanlığı kapatılmamalı' dedi

Bugün yapılan 2018 yılının Kasım ayı toplantısında hem Memur Sen Başkanı hem de Kamu Sen Başkanı, Devlet Personel Başkanlığının kapatılmaması gerektiğini belirtti.

2018 yılının son Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma Bakanlığında yapıldı.

Toplantıya katılan Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci, memur sonralarını dile getirdi. Bu kapsamda enflasyon zammından 3600 ek göstergeye sözleşmeliye kadrodan 6245 sayılı Harcırah Kanununda yer alan sorunlara değin bir çok konu, hükümet temsilcilerinin dikkatine sunuldu.

İki konfederasyon da, 703 sayılı KHK ile 1 yıl içinde kapatılması öngörülen Devlet Personel Başkanlığının kapatılmamasını istedi.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Devlet Personel Başkanlığının kapatılmamasına yönelik olarak şunları söyledi:

"Şüphesiz, kamu personel sistemine ve kamu görevlilerine dönük de gerek yetki kanununa dayalı Kanun Hükmünde Kararname ile gerekse de Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle önemli değişiklikler yapıldı. Personel sisteminin ve kamu personel mevzuatının başat kurumları konumundaki iki önemli yapının biri hakkında kapatılma diğeri hakkında ise değişim-dönüşüm kararı verildi. Devlet Personel Başkanlığı ile Eski adıyla Maliye Bakanlığı bünyesindeki Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden bahsediyorum.

Biri kamu personel sisteminin-mevzuatının, diğeri kamu maliyesi yönetiminin-mevzuatının kurumsal mutfağı konumundaki bu yapıların yokluğu, diğer alanlarda olduğu gibi kamu görevlileri sendikacılığı alanında da kurum boşluğu, muhatap yokluğu oluşturmuştur.

Toplu Sözleşme sürecinin ve KPDK'nın sekreterya işlemlerini yürüten, kamu görevlileri sendikacılığı alanında kamu görevi sıfatıyla ilişkili görüş oluşturma işlevini üstlenen Devlet Personel Başkanlığı'nın varlık-yokluk arasında arafta kalmasının sonuçlarından birini KPDK toplantısının ilk defa geç toplanması olarak yaşamak zorunda kaldık. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yapı ve birikim olarak devre dışı kalmasının sonuçlarını hem sendikal taraf olarak bizler hem de Kamu İşveren tarafı içerisinde olan bakanlıklar ve kurumlar bizzat yaşıyor.

Kapatılan Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, isim, görev ve teşkilatlanma değişikliği yapılan Bakanlıklar nedeniyle de gerek KPDK'da gerekse toplu sözleşme masasının Kamu işvereni tarafında açık ve mutlaka giderilmesi gereken belirsizlikler var. Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ayrı ayrı temsil edilen birimlerdi şimdi Maliye ve Hazine Bakanlığı var. Devlet Personel Başkanlığı ile Çalışma Bakanlığı ayrı birimler olarak vardı. Şu anda biri yok diğeri ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şeklinde geçmiş dönemdeki iki ayrı Bakanlığı içinde barındırıyor."

Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ise Devlet Personel Başkanlığının kapatılmamasına yönelik olarak şunları söyledi:

"Çalışma hayatının sorunları oldukça fazla. Bu sorunlar hassasiyetle gözden geçirilerek çözümler bulunmalı. Ayrıca bu sorunlara yıllardır vakıf olan Devlet Personel Başkanlığı'nın kapatılması yönündeki adımları doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bilgi ve birikimin oldukça fazla olduğu bu kurumun daha da işlevsel bir hale gelmesini ve daha aktif bir şekilde çalışması gerektiğine inanıyoruz."
Memurlar.Net
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