FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü

Kazada, FETÖ tutuklusu Evren Civelek'i cezaevinde ziyaretten dönen aile'den 4 kişi hayatını kaybetti.

Düzcede imamlık yapan Emin balıkçı, FETÖ tutuklusu damadı Evren Civelek'in çocukları da olan 8 ile 3 . yaşındaki torunları ve dünürü Ankara yolunda elim bir kaza sonucu hayatini kaybetti

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesinde meydana geldi. 19 Mayıs Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve Düzce'de İmamlık yapan Emin Balıkçı (55) yönetimindeki 81 EB 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki dereye uçtu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Emin Balıkçı ile dünürü Havva Civelek'in (58) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan torunları Betül Civelek (3), Naime Civelek (8) ve Hatice Civelek (32) ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. 3 yaşındaki Betül Civelek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sinop Sıcak Haber