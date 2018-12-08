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'Cennet listesinde' yer alan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı

FETÖ/PDY'nin sözde "cennet listesi"nde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı
08 Aralık 2018 10:50
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'Cennet listesinde' yer alan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "cennet listesi"nde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerle ilgili, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve suçtan Kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar'da Kaynak Dış Ticaret AŞ'ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen harddisk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulundu.

Bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiğinin belirlenmesi üzerine söz konusu kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı tespit edilen listede adı geçip açık kimlik bilgileri belirlenen 33 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin örgüt içerisinde imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısının akrabası olduğu, 47 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasındaki yöneticilerin akrabaları olduğu, 168 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu, 70 kişinin FETÖ/PDY bağlantılı KHK/ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 darbe girişimine darbe yöneticisi olarak fiilen iştirak ettiği, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi esnasında İstanbul TRT Ulus Binası baskınını organize eden şahıslardan olduğu, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendikalar/derneklerde yönetici, kurucu veya üye kaydının bulunduğu" belirlendi.

Listede adı yer alan 550 kişi hakkında farklı yerlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar olduğu, 150 şüpheli açısından da suç yerinin başka cumhuriyet başsavcılıklarının yargı sınırlarında olduğu belirlenerek, toplam 700 şüpheli hakkında adli işlem yapılmak üzere ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yönelik "yetkisizlik" kararları verildi.

Geriye kalanlardan listede adı geçip FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu/yardım ettiği yönünde yeterli şüpheye ulaşılan 96 kişi hakkında gerekli adli kararlar alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne arama, el koyma ve gözaltı emri verilmesi üzerine 4 Aralık'ta başlatılan operasyon kapsamında 60 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde baskın yapılan Sancaktepe'deki bir adresin terör örgütüne ait "gaybubet evi" olduğu oraya çıkarken, burada gözaltına alınan iki kişiden birinin yine FETÖ'yle bağlantılı başka bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 60 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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