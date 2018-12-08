|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
4 ilde FETÖ'nün hücre evine baskın: 4 gözaltı
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli hücre evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Konya, Van, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ö.Y, B.G, H.K. ile K.C. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 ayrı adresteki hücre evinde yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinden yapılan aramada ise, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.
Öte yandan polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma bıyıkla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Bu haber 3,935 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI