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Tekirdağ'da FETÖ'den bir kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı
08 Aralık 2018 12:20
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Tekirdağ'da FETÖ'den bir kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen F.D hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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