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Tekirdağ'da FETÖ'den bir kişi gözaltına alındı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen F.D hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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