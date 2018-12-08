1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlıdan biri tutuklandı

Yalova merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı
08 Aralık 2018 14:36
Yazdır
Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlıdan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Yalova, Adana, Bingöl, Bursa, Elazığ, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,160 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
08 Aralık 2018 14:30		 Elebaşı Gülen'den, ABD ve Kanada'ya göçün talimatı
08 Aralık 2018 13:18
Hakkari'de PKK'dan gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
08 Aralık 2018 13:09		 Tekirdağ'da FETÖ'den bir kişi gözaltına alındı
08 Aralık 2018 12:20
Aranan FETÖ zanlılarında peruk ve takma sakal çıktı
08 Aralık 2018 11:25		 4 ilde FETÖ'nün hücre evine baskın: 4 gözaltı
08 Aralık 2018 10:59
'Cennet listesinde' yer alan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı
08 Aralık 2018 10:50		 Van'da PKK'ya usulsüz ihale aktaran 4 kişi tutuklandı
08 Aralık 2018 10:38
Rüya bitti motivasyon sırası ahirette
08 Aralık 2018 08:05		 Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
08 Aralık 2018 01:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki müren 2
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
zorunda mıyım 1
ontolojik ahlak 1
su üstünde taş sektirmek 1
dünya ahiret bacım 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
gelinim yatakta 1
herkese benden çay 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 4
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam