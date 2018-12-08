|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlıdan biri tutuklandı
Yalova merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Yalova, Adana, Bingöl, Bursa, Elazığ, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalanmıştı.
Bu haber 1,160 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI