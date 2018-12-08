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Karakol Komutanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Malatya'da Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi, eşi ve iki çocuğu yaralandı
08 Aralık 2018 18:13
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Karakol Komutanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Doğanşehir-Gölbaşı kara yolunun Sürgü mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 LM 069 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Kaan Şafak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Serap, çocukları Kerem ve Kuzey Şafak ise 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı
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