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Fatih Üniversitesinin kurucusuna FETÖ gözaltısı
Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T, Ankara'da gözaltına alındı.
Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı.
Hasan T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Oluşturulan özel ekip, zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı.
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