Mahkemeden 'ankesörlü telefon' kararı

M. K. Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyordu. Türk Silahlı kuvvetlerindeki kripto FETÖ'cülerin tespit edilmesi amacıyla ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile görüşen askerlerin tespitine yönelik soruşturmada gözaltına alındı. İddiaya göre bazı askerlerle birlikte FETÖ imamları ile ardışık şekilde görüşme yapmıştı.

Muğla Cumhuriyet Bwşsavcılığı şüpheli adtsubay hakkında geçtiğimiz aylarda örgüt üyeliği suçlamasıyla iddianame düzenledi ve iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

FETÖ'nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

Mahkeme sanık astsubay hakkındaki yargılamasını tamamladı. Karar duruşmasında savcı sanığın Ankesörden başka bir askerle birlikte arandığının sabit olmadına rağmen örgüt üyesi olduğuna yönelik inandırıcı delil olmadığı iddiadıyla beraati yönünde müteala verdi.

Mahkeme heyeti de Muğlaspor Büfesi'nde bulunan ankesörlü telefonlar üzerinden başka askerlerle ardışık şekilde arandığı iddia edilen M. K.'nın beraatine hükmetti.

Beraat kararına gerekçe olarak mahkumiyete gerek duyulacak kadar yeterli delil bulunmadığı gösterildi.

Bilindiği gibi ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ İmamlarıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan bir çok asker itirafçı olmuştu. Askerler, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kurduklarını, bağlı oldukları hücreye bağlı imamlarının kendilerini ankesörlü telefondan arayıp görüşmeye çağırdığını itiraf etmişlerdi.

Sema ALİM DALGIÇ