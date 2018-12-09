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Cennet yerine hapse gittiler!
FETÖ'nün sözde "cennet listesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen "dua listesi"ndeki kişilerle ilgili yapılan çalışmada, haklarında yeterli şüpheye ulaşılan 96 kişiden 60'ı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 13'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan araştırmalar sonucu "Gülen'in bizzat dua edeceği isimler" olduğu belirtilen listenin, örgütsel motivasyon için kullanıldığı tespit edilmişti.
FETÖ'cülere yaşam kılavuzu
Türkiye'nin yurtdışı operasyonlarının tedirgin ettiği örgüt, firari FETÖ'cülerin bulundukları ülkelerde fark edilmemeleri için de "Yaşam Kılavuzu" hazırladı. ABD'de hazırlanan kılavuzun örgütün sözde üst düzey yetkilileri tarafından belirli ülkelere yerleşen ailelere dağıtıldığı tespit edildi. Geçtiğimiz hafta da ABD'deki FETÖ'cülere "ABD'de Yaşam ile İlgili Faydalı Bilgiler Kılavuzu" adlı kitapçık dağıtıldı.
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