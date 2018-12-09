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Cennet yerine hapse gittiler!

FETÖ'nün sözde "cennet listesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı
09 Aralık 2018 08:10
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Cennet yerine hapse gittiler!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen "dua listesi"ndeki kişilerle ilgili yapılan çalışmada, haklarında yeterli şüpheye ulaşılan 96 kişiden 60'ı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 13'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu "Gülen'in bizzat dua edeceği isimler" olduğu belirtilen listenin, örgütsel motivasyon için kullanıldığı tespit edilmişti.

FETÖ'cülere yaşam kılavuzu


Fetullah Gülen'in, FETÖ'cüleri belirli ülkelerde toplamaya çalıştığı ortaya çıktı. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gülen'in bulundukları ülkelerde herhangi bir işi olmayan FETÖ'cülere ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine gitmeleri yönünde tavsiyeler verip "yaşam kılavuzu" gönderdiği belirlendi.

Türkiye'nin yurtdışı operasyonlarının tedirgin ettiği örgüt, firari FETÖ'cülerin bulundukları ülkelerde fark edilmemeleri için de "Yaşam Kılavuzu" hazırladı. ABD'de hazırlanan kılavuzun örgütün sözde üst düzey yetkilileri tarafından belirli ülkelere yerleşen ailelere dağıtıldığı tespit edildi. Geçtiğimiz hafta da ABD'deki FETÖ'cülere "ABD'de Yaşam ile İlgili Faydalı Bilgiler Kılavuzu" adlı kitapçık dağıtıldı.
Yeni Şafak
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