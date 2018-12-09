FETÖ 'Fetvası alındı' deyip soruları vermiş

Başsavcılık, söz konusu sınavla ilgili soruşturma başlattı.

FETÖ'nün kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen Hasan G. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlandı.

Hasan G.'nin hakkında soruşturma başlamadan önce 'itirafname' başlığı adı altında mektup yazdığı ve örgütle bağlantısını tek tek anlattığı kaydedildi.

Mektupta üniversite yıllarında FETÖ evlerinde kaldığını söyleyen Hasan G. örgütün kendisine verdiği soruları da anlattı. Hasan G. örgütün 2013 Yabancı Dil Sınav sorularını verdiğini itiraf ederek "Çok korkmuştum.

Korktuğum için bana 'bunun fetvası alındı' dedi. Ezberleyip sınava girdim. 63,75 aldım. İkinci şoku yine 2013 yılında yapılan Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu sınavında yaşadım.

O sınavda da test sorularının hepsi verildi" dedi.

Ebru Karatosun